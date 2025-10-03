MİT’ten Metron Faaliyeti: İsrail’e çalışan dedektif yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a çalıştığı belirlenen bir dedektifi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı. “Metron Faaliyeti” adı verilen operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

MOSSAD ile bağlantısı ortaya çıktı

Yakalanan kişinin Serkan Ç. olduğu, asıl adının ise Muhammet Fatih K. olduğu belirlendi. İş hayatında yüksek borçlanmalar nedeniyle adını değiştirdiği anlaşılan Serkan Ç., 2020 yılından itibaren “Pandora Dedektifliği” adıyla faaliyet göstermeye başladı. MİT'in yaptığı çalışmalarda, Serkan Ç.'nin MOSSAD'ın çevrimiçi operasyon merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibat kurduğu tespit edildi.

4 bin dolara casusluk

MOSSAD ajanı Faysal Rasheed'in kendisini yurtdışında bir hukuk bürosu çalışanı olarak tanıttığı ve 31 Temmuz 2025'te WhatsApp üzerinden S. Ç. ile iletişime geçtiği belirlendi. Faysal Rasheed, Serkan Ç.'den İstanbul Başakşehir'de yaşayan, İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktivisti dört gün boyunca takip etmesini istedi. Bu iş için 1 Ağustos 2025'te 4 bin dolar değerinde kripto para ödendi.

Adım adım takip ama sonuç yok

Serkan Ç., hedefteki şahsı bulmak için araştırmalar yaptı, kiralık daire bakma bahanesiyle siteye girdi ancak istenilen bilgileri elde edemedi. Faysal Rasheed, talep edilen verilerin toplanamaması üzerine 3 Ağustos 2025'te Serkan Ç. ile irtibatı sonlandırdı.

Daha önce tanınan isimlerle irtibatlı

Soruşturmada, Serkan Ç.'nin kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temininde rol oynayan ve İsrail'e casusluk suçlamasıyla tutuklanan Musa K. ve Avukat Tuğrulhan D. ile de çalıştığı belirlendi.