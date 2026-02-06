MİT’ten Mossad’a operasyon: 2 kişi gözaltına alındı

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleriyle koordineli bir operasyon gerçekleştirildi. Uzun süredir takip edilen iki şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ticaret görünümü altında istihbarat faaliyeti

Maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya’nın, 2005 yılında kurduğu şirket üzerinden mermer ticareti yaptığı, bu faaliyetler sırasında İsrail istihbaratının dikkatini çektiği belirlendi. Derya’nın, İsrail tarafından kurulan paravan bir şirket aracılığıyla önce ticari temas kurduğu, ardından Avrupa’da yapılan görüşmelerde istihbarat mensuplarıyla doğrudan ilişkiye geçtiği tespit edildi.

İstihbarat talimatıyla personel alımı

İsrail istihbaratçılarının yönlendirmesiyle Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu’nun işe alındığı, Kerimoğlu’nun maaşının dahi yabancı istihbarat servisi tarafından karşılandığı belirlendi. İki şüphelinin attıkları her adımı düzenli olarak Mossad ile paylaştığı ortaya çıktı.

Orta Doğu bağlantıları öne çıktı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Orta Doğu ülkelerinde ticari ve sosyal ilişkiler kurarak İsrail’in bölge politikalarına muhalif Filistinliler hakkında bilgi topladığı, bu bilgileri yabancı istihbarat servisine aktardığı tespit edildi. Gazze’ye giriş izni almaya çalıştıkları ve bölgedeki bazı tesislerin fotoğraflarını paylaştıkları da belirlendi.

2016 yılında dron parçaları ticaretine yöneldikleri, bu süreçte Tunus’ta suikasta uğrayan Mohamed Zouari ile temas kurdukları ortaya çıktı. Bu girişimlerin de İsrail istihbaratının bilgisi ve yönlendirmesiyle yapıldığı bildirildi.

Yalan makinesi ve kriptolu haberleşme

Şüpheli Derya’nın, farklı ülkelerde iki kez yalan makinesi testine tabi tutulduğu ve kendisine kriptolu haberleşme sistemleri sağlandığı belirlendi. Ayrıca çeşitli ülkelerden temin edilen SIM kart, modem ve ağ cihazlarına ait teknik bilgilerin istihbarat servisine iletildiği tespit edildi.

Ocak 2026’da yurt dışında yapılan son görüşmede, uluslararası tedarik zincirine sızmak amacıyla paravan şirket kurulması planlandığı belirlendi. Bu şirket aracılığıyla ürün temini, depolama ve nihai kullanıcıya sevkiyatın organize edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Paravan şirket kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü sırada harekete geçen güvenlik birimleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.