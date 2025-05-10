MİT’ten sahte baz istasyonu operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü operasyon sonucunda, sahte baz istasyonu kurarak vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeyi hedefleyen siber casusluk şebekesini ortaya çıkardı. Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı.

MİT, çok sayıda vatandaşın GSM operatörleri aracılığıyla gelen sahte içerikli SMS mesajları aldığını bildirmesi üzerine teknik takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda dolandırıcılık yönteminin, Çin menşeli cihazlarla kurulan sahte baz istasyonları aracılığıyla yürütüldüğü belirlendi. Şüphelilerin, GSM operatörü gibi davranarak cep telefonlarına sahte ödeme mesajları gönderdiği tespit edildi.

Geniş ağa yayılmış şebeke

Edinilen bilgilere göre, “Patron” kod adlı bir kişinin yönettiği şebeke, üç grup halinde hareket ediyordu. Şüpheliler, kiraladıkları araçlarla İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa ve Yalova’da da benzer yöntemlerle dolandırıcılık girişiminde bulundu. Kullanıcıların verileri Çin merkezli bir sunucuya aktarılıyor, bu bilgiler ise yabancı bir yazılım aracılığıyla hedefli oltalama (phishing) saldırılarında kullanılıyordu.

Bazı vatandaşların sahte mesajlara inanarak kredi kartı bilgilerini paylaştığı ve bu yolla dolandırıldığı da tespit edildi. MİT’in saha ekipleri ile savcılık ve emniyet birimlerinin ortak takibi sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve organize şekilde izlemeye alındı.

Cihazlar Çin'den, satıcı da gözaltında

Operasyonun dikkat çeken bir başka yönü de, sahte baz istasyonu sisteminde kullanılan teknik cihazların İstanbul’da faaliyet gösteren Çin uyruklu bir şahıstan tedarik edilmesi oldu. Bu kişi de operasyonda gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin Mart 2025’te Türkiye’ye giriş yaptığı, farklı bir kişiye ait GSM hattı kullanarak kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

Ele geçirilen dijital materyaller ve sahte baz istasyonu cihazları kriminal incelemeye alındı. Gümrük ve sınır geçiş kayıtları üzerinden cihazların ülkeye nasıl sokulduğuna dair geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, şüphelilerin diğer bağlantılarına ilişkin çalışmalar sürüyor.