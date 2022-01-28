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MİT'ten Sincar'da operasyon

MİT'in Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesindeki operasyonunda terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf'un etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından terör örgütü PKK’ya Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendiği açıklandı.

PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç hedef alındı. Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Yusuf'un etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 

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