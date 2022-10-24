MİT'ten Suriye'de operasyon
"Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'un, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ankara'da terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne yönelik soruşturmada ise 9 kişi gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.
Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ankara'da terör operasyonu
Ankara'da terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı öğrenildi.