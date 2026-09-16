MİT’ten yazılım şirketine operasyon: 5 kişi gözaltında
MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım’a operasyon düzenledi. Şirketin, sendika üyesi olmayan kişilere ait bilgilere erişim sağlayan bir arayüz eklediği tespit edilirken 5 kişi gözaltına alındı.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sendikalara yazılım hizmeti veren “Aydo Yazılım” şirketine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde şirketin kullandığı yazılıma, sendika üyesi olmayan kişilere ait bilgilere erişilmesini sağlayan bir arayüz eklendiği tespit edildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişiyle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ