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MİT’ten yazılım şirketine operasyon: 5 kişi gözaltında

MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım’a operasyon düzenledi. Şirketin, sendika üyesi olmayan kişilere ait bilgilere erişim sağlayan bir arayüz eklediği tespit edilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Mutluhan Yıldız
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MİT’ten yazılım şirketine operasyon: 5 kişi gözaltında

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sendikalara yazılım hizmeti veren “Aydo Yazılım” şirketine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şirketin kullandığı yazılıma, sendika üyesi olmayan kişilere ait bilgilere erişilmesini sağlayan bir arayüz eklendiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişiyle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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