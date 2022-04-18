MOBESE soruşturmasına izin çıkmadı

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, İmamoğlu’nun yoğun kar yağışının yaşandığı 24 Ocak'ta İngiliz Büyükelçi Chilcott ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntüleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuş, MOBESE'den sorumlu kişiler veya erimişi bulunan kişilerle ilgili görüntüleri paylaşanlardan şikayetçi olmuştu.

Edinilen bilgiye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı polis başmüfettişleri, olaya ilişkin yaptıkları inceleme sonucunda ön inceleme raporu düzenledi. Raporu inceleyen İstanbul Valiliği, görüntülerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasından alınmadığı sonucuna ulaşarak, ilgililer hakkında soruşturmaya izin vermedi.

"Görevi kötüye kullanma suçu oluşmadı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzasını taşıyan yazıda, görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı, alındığı var sayılsa dahi kamusal alanda trafikte seyreden araç görüntülerinden ibaret olup belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığı için kişisel verilerin elde edilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve kabiliyetine sahip olmadığı belirtildi. Dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı kaydedildi.

Yazıda, şikâyete konu görüntülerin KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında beyan, bilgi, belge bulunmadığından iddianın ispatlanmadığı, görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı ve haklarında ön inceleme yapılmasını gerektirecek kamu personelinin bulunmadığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde MOBESE'den sorumlu veya erişimi bulunan ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine, kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve ilgililere tebliğine karar verildi.

"Görüntülerin alınabileceği başka kamera yok"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatları ise Valilik kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderilen itiraz başvurusunda, "eksik inceleme neticesinde verilen ve açıkça hukuka aykırı olduğu" görüşü belirtilen kararın kaldırılması talep edildi. İtiraz başvurusunda, “Soruşturma konusu görüntülerin alınabileceği bir başka kamera bulunmamaktadır. Görüntülerde görünen kablo, KGYS kamerasının önünden geçen kablodur ve bu da görüntülerin KGYS kamerasından alındığını doğrulamaktadır.” denildi. (ANKA)