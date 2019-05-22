Mobil İSKİ 300 bin vatandaşa hizmet verdi

22 Mayıs 2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi işlemleri şubeye gitmeden halleden "Mobil İSKİ" uygulamasını, 4 yılda yaklaşık 300 bin vatandaş kullandı.

2015 yılında başlayan ve vatandaşların tüm abonelik işlemlerini gerçekleştirebildiği Mobil İSKİ ile şubeye gitmeye gerek duymadan ev ve iş yerlerinden tüm işlemleri yapabildiği ifade edildi.

Ek bir ücrete tabi olmadığı belirtilen Mobil İSKİ hizmetinin 2019 yılının ilk 5 ayında 41 bin 251 vatandaşın faydalandığı açıklandı. Uygulamanın hayata geçtiği 2015 yılından itibaren ise toplamda 247 bin 920 İstanbulluya hizmet verildiği vurgulandı. İstanbul genelinde 36 Mobil İSKİ aracıyla bu hizmetlerin yürütüldüğünü ifade eden İBB, ilave araçların da takviye edildiğini duyurdu. Mobil İSKİ ile hem şubelerdeki yoğunluğun azaldığı hem de vatandaşların vakit kaybının önlendiği belirtildi.

Mobil İSKİ hizmeti için vatandaşların ALO 185'i arayarak, İSKİ web sitesi üzerinden, e-devlet üzerinden ya da Mobil İSKİ üzerinden başvuru yapması halinde randevu alınabiliyor.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Her noktada hizmet çalışmamız devam ediyor. Yerinde hizmet anlayışı ile vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek ve açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gelebilir miyiz, onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mobil İSKİ uygulaması ile de vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu gibi çalışmalarımızın devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA