Mobil lazer silah sistemi GÖKBERK, FPV dronlarını başarıyla imha etti

Döner kanatlı ve sabit kanatlı kamikaze İHA'lara karşı etkinliği kanıtlanan GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, FPV dronlara karşı yapılan testte, tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhasını başarıyla gerçekleştirdi.

Çelik Kubbe güçlenmeye devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bu kez füze yok, lazer var. Savunma sanayisinde ürün ve teknoloji kabiliyetlerimiz gelişiyor, zenginleşiyor. Milli Lazer Silah Sistemi GÖKBERK, Çelik Kubbe'ye güç katacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başarıyla sonuçlanan test sonrasında yaptığı açıklamada: "Mobil Lazer Silah Sistemi GÖKBERK; yerli lazer kaynağı ve alt sistemlerle, radar ve elektro-optiklerle hedef tespiti/takibi, doldurma ihtiyacı olmadan, minimum güç, maksimum etkinlikle mini-mikro İHA'ların imhasını sağlıyor. Güç seviyesi artırılabilir modüler platform tasarıma sahip GÖKBERK'imiz de sahada oyun değiştirmeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka destekli algoritmalarla takip ve teşhis yeteneğinde üst seviyede

TÜBİTAK BİLGEM başta olmak üzere ekosistemdeki birçok aktörün desteğiyle oluşturulan GÖKBERK, yüksek hüzme kalitesine sahip yerli lazer kaynağı kullanarak hedeflerin "hard kill" imhasını gerçekleştirirken, yine ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcıyla "soft kill" imha olanağı da sağlıyor.

Sistem, yönlendirme birimi üzerinde bulunan çeşitli elektro-optik sistemlerle çok hassas hedef takibi yapabiliyor. Yapay zeka destekli algoritmalarla sistemin takip ve teşhis yetenekleri en üst seviyeye çıkıyor. Gelişmiş üstün takip yeteneğinin yanı sıra yüksek lazer hüzme çıkış kalitesi sayesinde GÖKBERK, hedef setinde yer alan tehditleri oldukça kısa sürelerde imha edebiliyor.

Minİmum güçle maksimum etki

7 gün 24 saat çalışma prensibine göre tasarlanan soğutucusu sayesinde uzun süre kesintisiz atış yapabilen GÖKBERK, minimum güç ile maksimum etki sağlıyor. Milli savunmada kritik rol üstlenecek olan GÖKBERK, mobil intikal yeteneği sayesinde geniş bir uygulama alanına sahip olacak.

GÖKBERK'in farklı hava koşullarında yürütülen atışlı test ve denemelerinden elde edilen verilerle sistem üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.