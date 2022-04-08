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Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam

Mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalara yüzde 52.5 zam yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi.

Habertürk'ün aktardığı habere göre, bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş iti. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.

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