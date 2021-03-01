Mobil telefon ve internet altyapı yatırımlarının teşviki ile ilgili kanun teklifi TBMM'de
Mobil telefon ve internet altyapısı, hayvancılık, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı ile TCDD'ye Hazine desteği hakkındaki kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
AK Parti milletvekilleri, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklini TBMM Başkanlığına sundu.
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