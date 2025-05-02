Mobil uygulamasına erişilemiyordu: Garanti BBVA'dan açıklama

Garanti BBVA mobil uygulaması kullanıcıları, 2 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinden itibaren uygulamaya erişimde problem yaşadıklarını ifade etti.

Birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarından yaşanan erişim problemiyle ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Garanti BBVA'dan açıklama

Sorunun devam etmesi üzerine Garanti BBVA, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bankanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sistemlerde teknik bir aksaklık yaşandığı ve sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi:

"Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."