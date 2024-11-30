Mobilya fabrikasında yangın! İki işçi hayatını kaybetti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınan yangın sırasında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan ve 2 işçinin hayatını kaybettiği yangın kontrol altına alındı.
Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.18'de gelen ihbar üzerine Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.
Yangına 10 araç ve 25 personelle müdahale ettiklerini belirten Kızılkan, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.