Mobilyacılar çarşısında çıkan yangın söndürüldü

İstiklal Caddesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında patlama sesleri duyulurken, çevreyi yoğun duman kapladı.

Arazöz, 13 araç ve 30 personelin müdahale ettiği yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan iş yeri çalışanları ve çevredekilerin, dükkandaki bazı eşyaları dışarı çıkardığı görüldü.