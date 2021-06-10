Moderna 12-17 yaşa aşı onayı için FDA'ya başvurdu

Şirketten yapılan açıklamada, 12-17 yaş aralığındaki çocuklarda COVID-19 aşısının acil kullanım onayı için federal kuruma gerekli belgelerin teslim edildiği bildirildi.

Ülkede Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısından sonra FDA tarafından onaylanan ikinci aşı olan Moderna aşısı, 18 yaş ve üzeri yetişkinlere uygulanabiliyor.

Moderna'dan, 25 Mayıs’ta yapılan açıklamada, COVID-19’a karşı üzerinde çalışılan aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı belirtilmişti.

Klinik deneylerde 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldığı aktarılan açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığındaki gençlerde de yetişkinlerde olduğu gibi bağışıklık koruma belirtilerini tetiklediği, öte yandan kolda uyuşma ve baş ağrısı gibi geçici yan etkilere neden olduğu ifade edilmişti.

FDA, 10 Mayıs'ta Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği COVID-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay vermişti.