Modi, Ankara ziyaretini iptal edebilir

20 Ekim 2019

Kerim ÜLKER

ABD’nin New York kentinde 28 Eylül’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na politika damga vurmuştu. Filistin-İsrail sorunu ile birlikte en fazla konuşulan konuların başında ise Cammu-Keşmir sorunu olmuştu. 1947’den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında 3 kez savaş sebebi olan Cammu-Keşmir sorunu son olarak New York’taki BM Genel Kurulu’nda gündem oldu. Malezya ile birlikte Türkiye’nin Keşmir sorununu gündeme getirmesi Hindistan’da tepkilere neden oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Türkiye’nin sorun yaşadığı komşuları Güney Kıbrıs, Ermenistan ve Yunanistan devlet başkanları ve başbakanları ile görüşmesi tepkilerin siyasi kanadını oluşturdu. Ardından gelen ekonomik baskıların ilk ayağını Türk şirketlerin mayıs ayında kazandığı 2.3 milyar dolarlık savaş gemisi ihalesi oluşturdu.

İhalenin de iptali gündemde

Hindistan makamları, Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi ve Anadolu Tersanesi ortaklığında kurulan TAIS firmasının 4 ay önce kazandığı 5 savaş gemisi ihalesinin iptal edilebileceğini öne sürdü. Ardından Hindistan’da gözler ülkede iş yapan aralarında Limak, Doğuş, Fernas gibi önemli firmaların da olduğu Türk inşaat şirketlerine çevrildi. Son olarak ise Türk ürünlerine Hindistan’da boykot çağrısı yapıldı.

Şimdi ise gözler Başbakan Narendra Modi’nin Türkiye ziyaretinde. Ancak bu ziyaretin büyük bir ihtimalle iptal edileceği konuşuluyor. Hindistan medyası bu yılın sonuna kadar yapılması muhtemel görüşmenin yapılmayacağını, Keşmir tepkisi nedeniyle Modi’nin Türkiye’ye gelmek istemediği ifade ediliyor.