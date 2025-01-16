Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Ankara'da! 21 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khürelsükh, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

21 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Ziyaret Moğolistan Cumhurbaşkanının 21 yıl aradan sonra yaptığı ilk ziyaret olarak dikkat çekerken iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tören sonrası bölgesel işbirliği ile ve küresel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantıya geçen iki liderin, daha sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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