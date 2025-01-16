Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Ankara'da! 21 yıl aradan sonra ilk ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan,'ın daveti ile Ankara'ya gelen Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khürelsükh resmi törenle karşılandı. Külliye'deki törenin ardından iki lider ikili ilişkiler, iş birliği ve küresel konuların ele almak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khürelsükh, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.
21 yıl aradan sonra ilk ziyaret
Ziyaret Moğolistan Cumhurbaşkanının 21 yıl aradan sonra yaptığı ilk ziyaret olarak dikkat çekerken iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Tören sonrası bölgesel işbirliği ile ve küresel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantıya geçen iki liderin, daha sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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