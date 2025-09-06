Montella’dan İspanya maçı öncesi mesaj: Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Konya’da İspanya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz”

Montella, İspanya’nın son dönemdeki formuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Yanılmıyorsam İspanya son 25 maçını kazandı. Avrupa’nın son şampiyonu ve en iyi takımıyla oynayacağız. Ancak bu tarz maçlar bizi tam tersi daha çok motive ediyor. Biz sahaya hiçbir zaman kaybedeceğiz diye çıkmıyoruz. Her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. İnanıyoruz ki sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz. Bu tarz karşılaşmalar için yaşıyoruz. İnanç ve hırsımızı sahaya yansıtacağız.”

“Her maça kazanmak için çıkıyoruz”

Gürcistan karşısında oynanan maçı hatırlatan Montella, “Ön alan baskımız bize galibiyeti getirdi. Bu zihniyeti sürdürmemiz gerekiyor. Topa sahip olduğumuzda oyunu daha akışkan hale getirmeliyiz. Futbolda kazanamıyorsanız kaybetmemelisiniz ama biz her maça kazanmak için çıkıyoruz” dedi.

“İspanya sadece Yamal’dan ibaret değil”

Basın toplantısında İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında da değerlendirmelerde bulunan Montella, “Çok iyi bir futbolcu, izlerken keyif alıyoruz. Ama İspanya Milli Takımı Yamal’dan oluşmuyor. Bu tarz değerlendirmeleri dikkatli yapmak gerekiyor. Ona karşı nasıl önlem alacağımızı şimdi açıklamayacağım” diye konuştu.

“Türkiye vatandaşı olmak gurur olur”

Montella, “Türkiye vatandaşı olmak için doğru zaman mı?” sorusuna ise, “Benim için gurur meselesi olur” yanıtını verdi.