‘Montrö Bildirisi' davası ertelendi
Emekli amirallerin yargılandığı ‘Montrö Bildirisi’ davası savcının duruşmaya katılmamasından dolayı ertelendi.
103 emekli amiralin yargılandığı 'Montrö Bildirisi' davasında esas hakkında mütalaa sunması beklenen savcı, sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmaya katılmayınca dava ertelendi. Bir sonraki dava 7 Ekim görülecek.
Soruşturmanın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçlamasından 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.
Mahkemenin, pandemi nedeniyle aldığı karar gereği, 72 sanığın savunması yaşadıkları illerde alınmıştı.