Montrö bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

104 emekli amiralin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir açıklama yayınlaması üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyi hazırladığı ve diğer kişilerin de bu bildiriye imza atmalarını sağladıkları gerekçesiyle 10 eski amiral hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla da emniyet bu sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk gözaltına alındı.

İstanbul'da ikamet eden ancak yaş durumları nedeniyle haklarında gözaltı kararı verilmeyen emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise, evlerindeki arama-el koyma işlemi sonrası, emniyete müracaat ederek ifade vermeleri için tebligat yapıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konu hakkında yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına/gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama/el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama/el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir. Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir. Soruşturmaya, elde edilen deliller ışığında çok yönlü olarak devam edilmektedir."

İstanbul’da gözaltına alınan 6 kişi Ankara'ya gönderildi.