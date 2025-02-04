Morgan Stanley enflasyon verisi gelince tahminlerini güncelledi! Faiz beklentisi de açıklandı

TÜİK dün ocak ayı enflasyonunu tahminleri aşarak yüzde 5,03 olarak açıkladı. Ocak enflasyonunun yüksekliği, 2025 yıl sonu enflasyon ve politika faizi tahminlerinin de değişmesine neden oldu.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, enflasyon ve politika faiz tahminini yukarı yönlü revize etti.

CNBC-e'nin haberine göre bankanın yıl sonu enflasyon tahmini dünkü verinin ardından yüzde 26'dan yüzde 27,5'e yükseldi.

Morgan Stanley politika faizinin de bu yıl yüzde 28,5 yerine yüzde 30,5'e kadar indirileceğini tahmin etti.

Buna karşın mart ayındaki toplantıda yüzde 2,5'luk faiz indirim beklentisi korundu.