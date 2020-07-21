Morgan Stanley yeşil yatırım verisi sağlayacak

21 Temmuz 2020

Morgan Stanley’den yapılan açıklamada, şirketin iklim değişikliği konusunda yatırımcılara “yeşil yatırım” verisi sağlayacağını ve ABD’de bu hizmeti veren tek banka olmayı hedeflediği belirtildi.

Bankanın Sürdürülebilirlik Direktörü Audrey Choi, “Bu önemli konuda, büyük bir adım atıyoruz, çünkü bililyoruz ki elde veri olmadığı zaman tepki vermek kolay olmuyor. Her hangi bir ölçüm olmadığında ise veriye sahip olmak da zorlaşıyor.” dedi.

Morgan Stanley Küresel Sürdürülebilirlik Finans ekibi lideri Marr Slovik, bankanın düşük karbon salınımlı projeler için gelecek 10 yıl için 250 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi.