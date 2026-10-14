Morgan Stanley'nin bilançosunda dikkat çeken sıçrama

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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026'nın üçüncü çeyreğinde gelir ve hisse başına kârda piyasa beklentilerini aştı. Bankanın sonuçlarında hisse senedi işlemlerindeki büyüme ve varlık yönetimindeki rekor gelir öne çıktı.

Bankanın toplam net gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 18,22 milyar dolardan 20,34 milyar dolara yükselerek 19,89 milyar dolarlık beklentiyi geride bıraktı.

Net kâr 4,61 milyar dolardan 4,91 milyar dolara çıktı. Hisse başına kâr ise 3,03 dolarla analistlerin 2,91 dolarlık tahminini aştı.

Hisse senedi işlemlerinde yüzde 41 büyüme

Hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelir, yüzde 41 artarak 5,8 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 4,9 milyar dolarlık beklentinin üzerindeki bu sonuçta, müşteri faaliyetlerindeki artış ve Asya piyasalarındaki güçlü performans etkili oldu.

Buna karşılık sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin geliri yüzde 7 düşüşle 2,01 milyar dolara gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Varlık yönetiminde rekor gelir

Varlık yönetimi biriminin geliri yüzde 10 artışla 9,07 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Ancak bu tutar, 9,11 milyar dolarlık piyasa tahmininin hafif altında kaldı.

Birime üçüncü çeyrekte 232,4 milyar dolarlık net yeni müşteri varlığı girişi gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 81 milyar dolar olan bu girişlerin yarısından biraz fazlası, halka arzlarla bağlantılı işlemlerden kaynaklandı.

Bankanın varlık yönetimi ve yatırım yönetimi faaliyetlerindeki toplam müşteri varlıkları da 10,5 trilyon dolara ulaştı.