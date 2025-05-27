Moskova’da kritik zirve: Fidan ve Lavrov’dan ortak istikrar mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin basına açık kısmında Türkiye-Rusya ilişkileri ve Ukrayna savaşına dair önemli mesajlar verdi.

Bakan Fidan, Moskova’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dün Sayın Putin tarafından kabul edildim ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın en içten selam ve mesajlarını ilettim” dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin liderlerin vizyonu doğrultusunda sağlıklı biçimde ilerlediğini vurgulayan Fidan, “Gündemin hızlı değiştiği coğrafyamızda, Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkiler istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynamakta. Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul’u tercih etmesi, ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışının tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

Görüşmede enerji, ekonomi, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere pek çok başlık ele alınacak.

Lavrov: Türkiye’nin çabalarını önemsiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Bakan Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yoğun gündeme dikkat çeken Lavrov, “Ortaklığımızın derinleştirilmesine yönelik karşılıklı iş ve sonuç odaklı yaklaşım, dünkü görüşmede teyit edildi” dedi.

İki ülke arasında çok sayıda önemli plan bulunduğunu vurgulayan Lavrov, dış baskıların iş birliğini engellemesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini söyleyen Lavrov, “Putin’in de dediği gibi, Türkiye'nin Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını yeniden sağlamasına değer veriyoruz” dedi.