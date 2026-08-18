Moskova’ya gece boyunca İHA yağdı: Rusya 180’ini düşürdü

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Rusya’nın başkenti Moskova ve çevresi gece boyunca büyük çaplı İHA saldırısının hedefi oldu. Rus yetkililer, yüzlerce hava aracının başkent bölgesine yöneldiğini, hava savunma sistemlerinin saatler boyunca aralıksız çalıştığını bildirdi.

620 İHA Moskova bölgesine yöneldi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamasına göre pazartesi akşamından salı günü Moskova saatiyle 05.00’e kadar toplam 620 İHA Moskova bölgesine doğru hareket etti.

Sobyanin, bunlardan 180’inin Moskova bölgesi üzerinde imha edildiğini açıkladı. Düşürülen İHA’ların enkazlarının düştüğü çok sayıda noktaya acil durum ekipleri sevk edildi.

Rus yetkililer, saldırının gece boyunca devam etmesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin Moskova çevresindeki geniş bir alanda devrede kaldığını bildirdi. Saldırının ölçeği, son aylarda Rusya’nın başkentine yönelik artan uzun menzilli İHA operasyonlarının ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu.

Binalar vuruldu, yaralananlar var

İlk açıklamalara göre saldırıda Moskova bölgesindeki bazı binalar hasar gördü ve birkaç kişi yaralandı. Yetkililer hasarın boyutunun belirlenmesi için farklı noktalarda incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Moskova bölgesinin Bogorodsky ilçesinde Rusya’nın en büyük e-ticaret şirketlerinden Wildberries’e ait bir depoya da İHA isabet etti. Binada çıkan yangının kontrol altına alındığı, ilk belirlemelere göre bu noktada can kaybı veya yaralanma olmadığı açıklandı.

Wildberries tesislerinin son günlerde Ukrayna’nın uzun menzilli saldırılarında sık sık hedef haline gelmesi dikkat çekiyor. Ukrayna tarafı şirketin bazı lojistik merkezlerinin Rus ordusuna malzeme sağlamak için kullanıldığını savunuyor.

Moskova son günlerde peş peşe hedef alındı

Başkent çevresindeki son saldırı yalnızca iki gün önce yaşanan büyük İHA dalgasının ardından geldi. 16 Ağustos’ta düzenlenen saldırıda Moskova bölgesindeki Podolsk ve Domodedovo çevresinde çeşitli tesisler vurulmuş, Rusya genelinde yüzlerce İHA’nın düşürüldüğü açıklanmıştı.

Podolsk’taki Wildberries deposunda çıkan büyük yangın gün boyunca devam ederken Moskova bölgesinde bir kişi hayatını kaybetmiş, bazı kişiler yaralanmıştı.

Son saldırıyla birlikte Moskova çevresindeki hava savunmasının iki gün içinde ikinci kez çok büyük ölçekli bir İHA dalgasıyla karşı karşıya kaldığı görülüyor.

Uzun menzilli saldırılar yeni aşamaya geçti

Ukrayna, son aylarda Rusya’nın cephe gerisindeki enerji, sanayi ve lojistik altyapısını daha sık hedef alıyor. Petrol rafinerileri, yakıt depoları ve lojistik merkezleri özellikle uzun menzilli saldırıların odağında bulunuyor.

Rusya ise saldırılara karşı hava savunma kapasitesini Moskova ve kritik sanayi bölgelerinde yoğunlaştırırken, aynı zamanda Ukrayna kentlerine yönelik füze ve İHA saldırılarını sürdürüyor.

Son saldırıda açıklanan 620 İHA’lık toplam, savaşta insansız hava araçlarının kullanımının ulaştığı ölçeği göstermesi açısından dikkat çekiyor. Moskova çevresindeki saldırıların sürmesi halinde Rusya’nın başkent ve sanayi bölgelerindeki hava savunma kapasitesi üzerindeki baskının daha da artması bekleniyor.