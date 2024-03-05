MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: MOSSAD'a bilgi satanlara gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a satan 7 kişi gözaltına alındı.

05.03.2024 - 09:55



Haberler - Anadolu Ajansı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi.

İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a satan 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin TV’lerde sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi.

MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi. Ayberk'in aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığıyla Ayberk ile temasa geçtiği belirlendi

2019’da yılında Belgrad’da Ayberk'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı ve resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.