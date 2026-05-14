Motokuryeli hızlı ticarette rekor büyüme: En çok sipariş edilen yemek belli oldu

Türkiye’de motokuryeler aracılığıyla gerçekleştirilen anında ve planlı teslimatları kapsayan hızlı ticaretin hacmi, geçen yıl yüzde 55,6 artarak 388,7 milyar liraya çıktı. Tüketicilerin en fazla sipariş verdiği ürünler arasında hamburger, pizza, çikolata, gofret ve bisküvi öne çıktı.

Ticaret Bakanlığının “Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025” verilerinden derlenen bilgilere göre, e-ticarette hız, erişim kolaylığı ve ürün çeşitliliğine yönelik talebin artması, hızlı ticaret modelinin büyümesini sürdürdü.

Siparişlerin büyük bölümünün motokuryeler aracılığıyla kısa sürede teslim edildiği sistem, özellikle yemek, market ve süpermarket kategorilerinde yoğun şekilde tercih edildi. Çevrim içi sipariş hazırlığına odaklanan karanlık mağazalar ile gelişmiş lojistik ağları da sektörün büyümesinde etkili oldu.

Hızlı ticaretin e-ticaretteki payı yükseldi

Anında ve randevulu teslimatları içeren hızlı ticaret hacmi, 2025 itibarıyla 388,7 milyar liraya ulaştı. Böylece sektör, bir önceki yıla göre yüzde 55,6 büyüme kaydetti.

2019-2025 döneminde yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 138,7 olarak hesaplanırken, hızlı ticaretin toplam e-ticaret içindeki payı da yüzde 1,6’dan yüzde 8,5 seviyesine çıktı.

Yemek sektörü liderliğini korudu

Hızlı ticaret hacminde en büyük payı yemek sektörü aldı. Geçen yıl toplam hacmin yüzde 69,5’i yemek kategorisinden oluşurken, gıda ve süpermarket alışverişlerinin payı yüzde 30,5 oldu.

Gıda ve süpermarket kategorisinde tüketicilerin en fazla sipariş ettiği ürünler arasında 4,64 milyar lirayla çikolata, gofret ve bisküvi yer aldı. Temizlik ve ev bakım ürünleri 3,96 milyar lirayla ikinci sırada bulunurken, piliç, tavuk ve hindi ürünleri 3,46 milyar lirayla öne çıkan diğer ürünler arasında yer aldı.

Köfte ve işlenmiş et ürünleri 3,43 milyar liraya, süt ürünleri 3,01 milyar liraya, pet şişe su siparişleri ise 2,88 milyar liraya ulaştı.

Hamburger siparişleri zirvede yer aldı

Yemek kategorisinde ise tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün hamburger oldu. Hamburger siparişlerinin hacmi geçen yıl 26,74 milyar liraya çıktı.

Hamburgeri 17,03 milyar lirayla pizza, 12,56 milyar lirayla tavuk döner ve 6,67 milyar lirayla lahmacun takip etti.

Izgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar liraya ulaşırken, çiğ köfte siparişleri 4,18 milyar lira, tost ve sandviç siparişleri ise 3,9 milyar lira olarak kaydedildi.

Hızlı ticaretin merkezi İstanbul oldu

Hızlı ticaret işlemlerinin büyük bölümü İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul, geçen yıl toplam işlem hacminin yüzde 55,4’ünü, ürün adetlerinin ise yüzde 57,7’sini oluşturdu.

Başkent Ankara yüzde 8,1’lik işlem hacmiyle ikinci sırada yer alırken, İzmir yüzde 7’lik payla İstanbul’u takip etti. Ürün sayısında ise Ankara’nın payı yüzde 7,4, İzmir’in payı yüzde 6,6 olarak hesaplandı.

Bursa toplam hızlı ticaret hacminden yüzde 3,7 pay alırken, Antalya’nın payı yüzde 3, Kocaeli’nin payı ise yüzde 2 oldu.