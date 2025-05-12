Motorin fiyatlarına yeni bir zam yolda. Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, son dönemde brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kuru hareketliliğiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Motorine ne kadar zam gelecek?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda litre başına 1,30 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. Zammın pompa satış fiyatlarına önümüzdeki günlerde yansıması öngörülüyor.

Motorin zammının ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin net bir tarih henüz açıklanmadı.