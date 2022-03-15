Motorin ve benzin fiyatında indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni indirim bekleniyor.

16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.