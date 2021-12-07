Motorinde çift haneler görüldü

Dolar/TL ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorin'in litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldi. Artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı bildirildi.

Böylece Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

İlk kez çift hane görüldü

Zamla birlikte motorinin pompa fiyatı 10 lirayı aştı. Böylece akaryakıt fiyatlarında, TL’den altı sıfır atılmasından bu yana ilk kez çift haneler görülmüş oldu.

Motorin fiyatları kasım ayının son günlerinde de 9,79 liraya kadar yükselmişti. Motorini çift hane getirecek zam ise enerji yetkililerinin müdahalesiyle rafa kalkmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.