Motorinde indirim bekleniyor
Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,13 TL fiyat indirimi bekleniyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.
Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,13 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Motorin fiyatlarında bir haftada 4 kez fiyat artışına gidilmiş, litre satış fiyatına toplamda 4 lira 50 kuruş zam gelmişti.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.