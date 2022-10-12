  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Motorinde indirim bekleniyor
Takip Et

Motorinde indirim bekleniyor

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,13 TL fiyat indirimi bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,13 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Motorin fiyatlarında bir haftada 4 kez fiyat artışına gidilmiş, litre satış fiyatına toplamda 4 lira 50 kuruş zam gelmişti.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.