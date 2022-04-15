Motorine 1 lira 79 kuruş zam geliyor

Küresel enerji krizi Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 79 kuruş zam bekleniyor.

Salı günü motorin fiyatlarında 1 lira 4 kuruş indirim yapılmıştı.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 20,28 TL'den 21,89 TL'ye, Ankara'da 20,36 TL'den 21,97 TL'ye, İzmir'de ise 20,35 TL'den 21,96 TL'ye yükselecek.