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Motorine 1 lira indirim

Motorinin litre fiyatına bu gece itibarıyla 1 lira indirim geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına bu gece itibarıyla 1 lira indirim geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Böylece İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya düştü. Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

5 Ağustos'ta da benzin grubunda 2,23 TL, motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi yapılmıştı.