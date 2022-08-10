Motorine 1 lira indirim
Motorinin litre fiyatına bu gece itibarıyla 1 lira indirim geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
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Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına bu gece itibarıyla 1 lira indirim geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Böylece İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya düştü. Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.
5 Ağustos'ta da benzin grubunda 2,23 TL, motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi yapılmıştı.