Motorine 15 günde 5'inci zam bekleniyor

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Motorin grubunda bugün de fiyat artışı bekleniyor.

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 87 kuruş fiyat artışı yapılacak.

Motorine dün de 95 kuruş zam yapılmıştı. Dün ile birlikte motorinin litresinde son iki haftada dördüncü kez artışa gidilmiş oldu. Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.

Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.