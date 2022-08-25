  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Motorine 15 günde 5'inci zam
Takip Et

Motorine 15 günde 5'inci zam

Motorin fiyatlarına 87 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte motorin fiyatları son 15 günde beşinci kez arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 87 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Bu zamla birlikte son iki haftada motorine beşinci kez zam geldi.

Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, dün de 95 kuruş zam yapılmıştı.

Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.