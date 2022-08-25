Motorine 15 günde 5'inci zam
Motorin fiyatlarına 87 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte motorin fiyatları son 15 günde beşinci kez arttı.
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Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.
Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 87 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Bu zamla birlikte son iki haftada motorine beşinci kez zam geldi.
Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, dün de 95 kuruş zam yapılmıştı.
Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.