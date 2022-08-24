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Motorine bir zam daha

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş zam geldi..

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı yapıldı.

 

Bu zamla birlikte motorin fiyatlarında son iki haftada dördüncü kez artışa gidilmiş oldu. Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.

İstanbul'da bugün motorin litre fiyatı 25,03 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.

Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

 