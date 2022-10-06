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Motorine bir zam daha

Motorine bu gece yarısından sonra 1.50 TL zam bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

7 Ekim itibarıyla motorine bir zam daha gelecek. Motorine bu gece yarısından sonra 1.50 TL zam bekleniyor. Böylece motorine 3 günde gelen zam 4 lira 50 kuruşu bulacak.

Dün benzine 74 kuruş, motorine 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

Yıl başından bu yana benzine yüzde 110'un üzerinde fiyat artışı yapıldı.

Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.