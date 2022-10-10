Motorine bir zam daha

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Motorine son günlerde gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

Motorin grubunda bu geceden itibaren geçerli olacak 1 lira 39 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Bu zamla birlikte motorinin fiyatı 28 lira 50 kuruş civarına yükselecek.

Geçen hafta da motorin fiyatlarında 3 kez artışa gidilmişti. Önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.