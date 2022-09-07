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Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 77 kuruş zam geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Motorinin litre fiyatı 77 kuruş zamla 25,99 TL oldu.

Son zamla birlikte motorine yüzde 103 zam gelmiş oldu.

Benzin fiyatlarında ise değişim yaşanmadı.