Motorine zam geldi

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.
Motorinin litre fiyatı 77 kuruş zamla 25,99 TL oldu.
Son zamla birlikte motorine yüzde 103 zam gelmiş oldu.
Benzin fiyatlarında ise değişim yaşanmadı.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.