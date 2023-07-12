Motorine zam geldi! Litre fiyatı ne kadar oldu?
Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları ie şu şekilde:
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.
Benzinin litre fiyatı ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.