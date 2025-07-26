Motosiklet alev topuna döndü, sürücü yanarak can verdi
İzmir Kemalpaşa'da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada, alev topuna dönen motosikletin sürücüsü feci şekilde can verdi.
Kaza, dün Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Ankara asfaltı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Aziz K. (65) idaresindeki kamyonet, dönüş manevrası yaptığı sırada karşı yönden gelen Veli Kırtık (38) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet alev alarak yanmaya başladı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan motosiklet söndürülürken, alevlerin arasında kalan motosiklet sürücüsü Veli Kırtık'ın feci şekilde yanarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Aziz K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.