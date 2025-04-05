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Motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan polisler, görevden uzaklaştırıldı

Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde motosiklet sürücüsüne şiddet uyguladığı öne sürülen 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, "Çorlu ilçesinde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edildiği, polisler hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA