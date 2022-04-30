Motosikletler için 'geçiş tarifeleri' belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere ilişkin geçiş tarifelerini belirledi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Aralık 2016'da hizmete giren Avrasya Tüneli, İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Motobike İstanbul 2022 Fuarı açılış töreninde, tünelin motosiklet sürücülerinin kullanımına da açılacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, yarından itibaren Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlerin tek yön geçişi, 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,7 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak ücretlendirilecek.

Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla ödemelerini yapabilecek.

Motosikletler için alınan bu karar, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsıyor. Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak.

Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.