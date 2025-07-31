MSB: '12 askerin gazdan etkilenerek şehit olduğu olayla ilgili soruşturma sona yaklaştı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Aktürk, son 1 haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 298 kişinin yakalandığını duyurdu. Aktürk ayrıca, aynı haftada 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini de kaydetti.

Öte yandan, Bakanlık kaynakları Pençe-Kilit operasyon bölgesindemetan gazından etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili de açıklamalarda bulunan Tuğamiral Zeki Aktürk, "Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

"Hududu geçemeyenlerin sayısı 44 bin 290"

Aktürk, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarda, son bir haftada, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 kişinin yakalandığını, 660 kişinin ise hududu geçemeden engellediğini kaydederek, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 44 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir." dedi.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri sürüyor

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ve görevlerinin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüğünü söyledi.

Tatbikatlara ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"25 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla Tiflis/Gürcistan'da Agile Spirit, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında katılımcı ülkelerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları maksadıyla Karaçi/Pakistan'da Türkiye-Pakistan Deniz Kuvvetleri İkili Amfibi, 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında katılımcı ülke personelinin yakın hava desteği konusunda tecrübe kazanmasını sağlamak amacıyla ABD'de Emerald Warrior Spiral (Yakın Hava Desteği) tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Rugen tarafından İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait İskender Muda tarafından 2-3 Ağustos'ta, Bravvijaya (Bravijaya) tarafından 2-5 Ağustos tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri yapılacaktır. Maldivler'in savunma altyapısının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hibe edilen ve Atlantik Okyanusu’nda seyrine devam eden TCG Volkan'ın 6 Ağustos'ta Maldivler’e ulaşması planlanmaktadır."

Envantere giren yeni silahlar

Aktürk, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bakanlık ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, Savunma Sanayi Başkanlığının destekleri ile İstanbul'da düzenlenen IDEF-2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın başarıyla tamamlandığını aktardı.

Fuara, 49 ülkeden 1491 firmanın katıldığına işaret eden Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"96 ülke ve uluslararası kuruluştan 120 binin üzerinde ziyaretçi ile 115'i üst düzey olmak üzere 230 heyete mensup 971 heyet üyesinin katılım sağladığı fuarda, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimiz küresel ölçekte tanıtılmıştır. Sayın Bakanımız tarafından fuara katılım sağlayan kardeş, dost ve müttefik ülkelerden çoğunluğu Savunma Bakanı olmak üzere mevkidaş ve muhataplarıyla 43 ikili görüşme gerçekleştirilmiş, bu kapsamda 11 ülke ile askeri anlaşma imzalanmış ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ve çok boyutlu askeri eğitim ve iş birliği imkanları konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur."

Personel ve askeri öğrenci temin işlemleri devam ediyor

Personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "25 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına "Uzman Yardımcısı Temini" başvuruları 25 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini başvuruları, 4 Ağustos'ta başlayacak olup 3 Eylül'e kadar sürecektir. Dün açıklanan Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı 5 Ağustos'ta

Tuğamiral Aktürk, 2025 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın 5 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini de duyurdu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."