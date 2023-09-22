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MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.

Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadesi kullanıldı.