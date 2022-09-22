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MSB: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde bir üs bölgesine havanla tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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MSB'nin açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerinin karşılıksız bırakılmadığı belirtildi.

Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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