MSB: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde bir üs bölgesine havanla tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA
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MSB'nin açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerinin karşılıksız bırakılmadığı belirtildi.
Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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