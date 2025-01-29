MSB 2025 şubat celbi askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Şubat celbi askerlik yerlerini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir.

Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz." denildi.

İşlemlerin tamamlandığı bildirilmişti

MSB'de yer alan takvimde Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin işlemlerin tamamlandığı bildirilmişti.

Diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin;

Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi için 28 Şubat 2025 tarihine kadar,

Ağustos 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar,

Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekiyor.

e-Devdet üzerinden bakılabiliyor

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabiliyor.

