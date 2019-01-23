ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.

MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak tarihlerinde hava harekatları düzenlendi.

Terör örgütüne ait silah mevzisi ve barınakların imha edildiği harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.