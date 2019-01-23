MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak tarihlerinde hava harekatları düzenlendi.
Terör örgütüne ait silah mevzisi ve barınakların imha edildiği harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: İHA