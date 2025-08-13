Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 97 işçi alımı kurası için bekleniyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurular sonrası kura tarihi gündem olmuş durumda... MSB daha önce kura tarihini adaylarla paylaşmıştı. Konuya dair bilgi sahibi olmayanlar "MSB 3 bin 97 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta" sorusunu yöneltmeye başladı.

MSB işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

Milli Savunma Bakanlığının kılavuzunda yer alan bilgide şu ifadelere yer verildi:

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da

noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacaktır.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.