MSB 3 bin 97 işçi alımı kura sonuçları açıklandı! Kura sonucu ve isim listesi sorgulama linki

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapıldı. Kuralar 14 Ağustos'ta çekildi. Bu tarihten itibaren adaylar heyecanla sonuçları bekledi. MSB bugün sonuçların ilan edildiğini duyurdu.

MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanlığına bağlı kadro ve kuruluşlarda yer alan iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 2025 yılı sürekli işçi temini başvuru duyurusu Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanarak 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında başvurular alınmıştır.

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği kuraya tabi ünvanlarda açık iş gücü miktarının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday belirlenmektedir. Belge kontrolüne katılmaya hak kazanacak adaylar için 14 Ağustos 2025 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır.

Kurada ismi çıkan adaylar ile sınava tabi ünvanlara başvuru yapan adayların (KPSS şartı aranan ünvanlar) başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla belge kontrollerinin yapılmasına ilişkin yer ve tarih bilgisi ayrıca duyurulacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara posta veya telefon ile başka bir tebligat yapılmayacaktır. denildi.

MSB işçi alımı kura sonuçları için tıklayınız